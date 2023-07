Protezione solare gratuita a Lido di Camaiore: iniziativa di Esselunga e LILT

Esselunga, in collaborazione con LILT, ha posizionato nel parco della Peschiera, alle spalle del negozio di Lido di Camaiore, dispenser per l’erogazione gratuita di crema solare con protezione 50.

L’esposizione eccessiva e scorretta ai raggi UV è considerata il più importante fattore di rischio ambientale per l’insorgenza delle malattie della pelle. Alcuni accorgimenti, come evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, usare una crema con protezione superiore a 20 su tutto il corpo, indossare indumenti leggeri, possono aiutare a prevenire le malattie della pelle. L’iniziativa mira, pertanto, a sensibilizzare sull’importanza di un’adeguata protezione dai raggi solari. Il dispenser, infatti, non è solo un erogatore di crema solare, ma anche veicolo di informazione su cui vengono riportati consigli utili per proteggersi dal sole e beneficiare dei vantaggi di una corretta esposizione.

Per tutta l’estate sarà possibile fruire gratuitamente della crema solare, negli orari di apertura del parco.