Protezione civile. Avviso al volontariato

È stato pubblicato sul sito del Comune l’avviso pubblico finalizzato a individuare associazioni di volontariato da inserire tra le componenti del servizio di Protezione civile comunale, a supporto delle attività di vigilanza e controllo del territorio. Sarà predisposta un’apposita convenzione e nel band di avviso sono indicate le attività tra cui i servizi di gestione della sala operativa, del centro di protezione civile e della sala di monitoraggio meteo, lo svolgimento delle attività di prevenzione (in particolare per gli incendi boschivi), la repressione dei roghi e le attività di formazione e aggiornamento del personale volontario. L’amministrazione riconosce alle associazioni affidatarie, a fronte dei servizi, il rimborso delle spese sostenute e documentate per l’attività prestata. "Sappiamo quanto sia prezioso il contributo delle associazioni di volontariato nei momenti di emergenza – commenta l’assessore alla protezione civile Fabio Zinzio –, ma anche nella fase di formazione e prevenzione. Per questo il passaggio di questo avviso pubblico è fondamentale per individuare le realtà che possono unirsi per l’obiettivo comune della sicurezza".

"L’intenzione dell’amministrazione è creare sinergie sul territorio – aggiunge la sindaca Simona Barsotti – individuando e sviluppando azioni comuni per poter garantire al meglio la sicurezza e la protezione dei cittadini". Per essere ammessi bisogna fare domanda all’ufficio protocollo del Comune entro le 13 di lunedì 5 agosto (orario di apertura: dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13) oppure per raccomandata. Ulteriori informazioni all’ufficio protezione civile (0584/979 322).

