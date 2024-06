Pronti a isssare le vele. La VBV sta per salpare

VIAREGGIO

L’attesa è quasi finita: mentre sulla banchina del Club Nautico Versilia gli equipaggi stanno ultimando i preparativi sulle barche, al Villaggio Regata è tutto pronto in vista della cerimonia di apertura di martedì 25 con la quale prenderà il via la III Viareggio-Bastia-Viareggio - Trofeo Angelo Moratti, la manifestazione velica tra sostenibilità e innovazione in programma sino a venerdì 28 giugno e organizzata dal Club Nautico Versilia con il Comune di Viareggio e Navigo, sotto l’egida della Fiv, il patrocinio di Regione Toscana e Provincia di Lucca, dei Comuni di Viareggio e Bastia, della Marina Militare e dell’Associazione Marevivo, la collaborazione con UVAI e il supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio.

Fra le barche che saranno protagoniste di questa edizione 2024 il 100’ ARCA SGR con Furio Benussi e il Fast and Furio Sailing Team -detentori del record della regata (18 ore 24m 13s) per il secondo anno consecutivo-, il Vismara MOMI 80 di AngeloMario Moratti e Nicola Minardi che con Filippo Terzani e il Club Nautico Versilia ha pensato di ridare vita alla VBV, il 65’ Edimetra -progettato da Frers e costruito da Cookson in Nuova Zelanda, ex Rrose Selavy, rientrato nel mondo delle regate grazie alla passione del nuovo Armatore-, il vincitore della prima edizione in IRC e in ORC (che lo scorso anno ha dovuto ritirarsi a causa di un’avaria in partenza) il GS 56’ Axa Paolisssima degli armatori CNV Luca Poli e Paola Poggi che con le sue Agenzie AXA è anche Partner della manifestazione, il 50’ K9 dell’armatore Gianluca Giurlani -costruito da Vismara Marine e progettato a quattro mani tra Alessandro Vismara e Guido Spadolini-, lo Swan 45 Thetis di Luca Locatelli, l’XP 44 Orizzonte del socio CNV Paolo Bertazzoni -iscritto nella categoria Double Handed e timonato da Fabrizio Marianelli con prodiere Giorgio Iacconi-, e due barche istituzionali: l’ammiraglia della flotta a vela della Guardia di Finanza Grifone III presente per la prima volta alla VBV in occasione del 250° anniversario della GdF e l’imbarcazione della Marina Militare Gemini.