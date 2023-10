Progetto Binar10 a Viareggio: Inaugurazione Murale di Allegrucci

E’ fissata per questo pomeriggio alle 17 l’inaugurazione ufficiale del nuovo murale di via Ponchielli realizzato dal maestro della cartapesta Jacopo Allegrucci dal titolo "Calma apparente". Si tratta di un ulteriore step del progetto "Binar10" promosso dal Soroptimist international club Viareggio Versilia che, negli anni, ha contribuito a regalare un nuovo volto artistico ad uno dei luoghi simbolo della strage ferroviaria. Dal 2022 infatti oltre alle scuole anche gli artisti del Carnevale di Viareggio sono stati coinvolti: quest’anno ad aderire sono stati infatti Silvia Cirri e Michele Cinquini che si sono prestati generosamente a decorare con le loro opere "Una nuova primavera" e "Il bacio" il muro delle Ferrovie dello Stato. Posizionato ci sarà anche il qr-code realizzato dagli studenti dell’Isi Carlo Piaggia in quanto vincitori, per la città di Viareggio, del bando Soroptimist d’Italia per il 2023 "Ri-generazione città giovani" con il progetto multimediale www.viviviareggio.it. Inquadrando il codice infatti si potrà accedere direttamente al sito della scuola ed avere tutte le notizie riguardanti la storia del progetto Binar10 e tantissime informazioni sui murales presenti e sui tanti artisti che, negli anni, li hanno realizzati. Grazie all’iniziativa non solo via Ponchielli ha riscattato un’identità di grande decoro ma quelle opere d’arte a cielo aperto sono diventate vero punto di riferimento per gli amanti della fotografia con un vero boom di scatti social.