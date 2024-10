Progetti per i cimiteri. I lavori fanno discutere

PIETRASANTA

Lavori in corso di breve-medio termine nei cimiteri comunali pietrasantini: manutenzione ordinaria e nuovi interventi mirati al potenziamento dei servizi. A Strettoia, Capezzano Monte, Vallecchia e al cimitero urbano di Via Garibaldi sono appena iniziate opere di cura su aree verdi, illuminazione votiva, pulizia e sicurezza generale: tutto in preparazione per le festività di Ognissanti e dei defunti di inizio novembre.

Il Comune di Pietrasanta, che secondo l’ultimo report di Openpolis (2023) ha una spesa per i servizi cimiteriali in linea con la media delle amministrazioni italiane, tramite l’assessorato ai lavori pubblici e manutenzioni sta progettando anche un intervento sull’area cimiteriale di Vallecchia che consiste nell’installazione di ascensore e montacarichi per i feretri, così da ristrutturare il piano superiore e di conseguenza ampliare la disponibilità di spazi per le salme. Intervento che sarà interamente finanziato con risorse proprie dell’ente municipale, pari circa a duecento mila euro.

I lavori in corso, però, generano anche le polemiche del PD: a Vallecchia, a detta del gruppo consiliare, sono praticamente fermi e non si riescono a vedere gli sviluppi. L’opera di ampliamento prevederebbe circa centoventi nuovi loculi: la struttura si presenta però in stato di degrado e semi-abbandono.

La richiesta quindi, per conto anche di diversi abitanti della frazione, è quella di avere indicazioni più precise sullo stato di avanzamento dei lavori, il costo totale previsto alla fine dei lavori e, soprattutto, la data presunta di fine lavori e il costo necessario per terminare il completamento delle opere.