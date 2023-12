Produzione dei super yacht: "Azimut-Benetti primo al mondo"

Il gruppo Azimut-Benetti si conferma primo produttore al mondo di yacht sopra i 24 metri, rimanendo stabilmente al vertice della classifica di riferimento per il settore, il Global Order Book curato dalla rivista Boat International, che annualmente raccoglie e analizza i dati di 177 cantieri attivi in cinque continenti. L’edizione 2024 premia il gruppo sia per numero di unità in costruzione che per lunghezza complessiva dei progetti: 167 barche, equivalenti a un totale di 6014 metri corrispondente al 14% del mercato mondiale preso in esame da Boat International. Numeri che trovano conferma anche nei risultati record registrati da Azimut-Benetti nell’esercizio chiuso il 31 agosto 2023 con una crescita del valore della produzione superiore al 23% rispetto all’anno precedente e il margine operativo lordo (Ebitda) in aumento del 50%.