Principio d’incendio in un appartamento. La casa era priva dei servizi essenziali

Due vani senza servizi essenziali; una casa senza gas, senza corrente e senza acqua. Illuminata solo da un lume a fiamma viva, da cui probabilmente si è scatenato il principio di incendio che ha avvolto il materasso e il comodino lì accanto. Un rogo che i vigili del fuoco del Comando di Viareggio, giunti tempestivamente dopo la chiamata di intervento, sono riusciti a domare rapidamente. E per fortuna l’uomo che vive in quei due vani senza alcun servizio, pur trasportato dall’ambulanza al Pronto Soccorso per accertamenti, non ha riportato ustioni o gravi conseguenze. Nemmeno la casa ha avuto danni strutturali, l’impianto elettrico era già disattivato. Ma la condizione di quell’abitazione – che sembra di un tempo passato, lungo almeno un secolo – ha spinto i vigili del fuoco ad interessare i servizi sociali del Comune per le valutazioni sull’idoneità dei luoghi. Constata infatti una carente condizione igienico sanitaria e l’assenza di luce, gas e acqua corrente è stato chiesto al Comune un approfondimento a tutela dell’incolumità pubblica.