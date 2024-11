Primolio Primovino. Santanchè ospite alla 15ª edizione

Nell’ambito della manifestazione "Prim’olio, Primovino", che ha animato il centro storico camaiorese promuovendo i prodotti d’eccezione del territorio, sabato mattina ha fatto una comparsata la ministra del turismo Daniela Santanchè.

L’esponente del governo ha percorso il suggestivo tratto della Francigena che collega Pietrasanta a Camaiorese, guidata da FederCammini. Arrivata a Camaiore intorno all’ora di pranzo, Santanchè si è concessa una pausa per ammirare la bellezza del borgo e assaporare i prodotti tipici locali esposti tra i banchetti per la manifestazione "Prim’olio, Primovino".

Si è poi fermata all’ostello di Camaiore, accompagnata anche dal presidente del Consorzio di Promozione Turistica Carlo Alberto Carrai, e ha gustato alcuni piatti tradizionali preparati da Romina Ceragioli, apprezzando le eccellenze della cucina Camaiorese: torta di pepe, scarpaccia, zuppa frantoiana. A seguire, la ministra del turismo ha avuto modo di scoprire anche la tradizione artistica del territorio grazie alla mostra "L’immagine Riprodotta", curata da Franco Benassi e in esposizione fino a ottobre dell’anno prossimo. A Santanchè, per la visita, è stato donato un piatto in ceramica.

Ieri, la 15ª edizione di "Prim’olio, Primovino" è proseguita nel centro storico di Camaiore, all’insegna dei prodotti tipici del territorio, con particolare attenzione all’olio nuovo, frutto delle frangiture di queste settimane che stanno andando avanti su tutto il territorio camaiorese. Un olio che, tra l’altro, si preannuncia di ottima qualità.