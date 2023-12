Primo soccorso pediatrico. Le lezioni alla Misericordia

Nelle stanze dell’ex circoscrizione di Torre del Lago la Misericordia locale organizza un corso di disostruzione e rianimazione pediatrica, ovvero quelle manovre che possono salvare una vita. Il corso fornisce infatti l’insieme delle prime azioni (ventilazione, compressioni toraciche, utilizzo del defibrillatore, manovre di disostruzione delle vie aeree) da eseguire per ripristinare e mantenere un livello di ossigenazione e circolazione sufficienti a proteggere cervello e altri organi vitali dal danno da mancanza di ossigeno, in attesa dell’arrivo del soccorso avanzato. L’appuntamento è per domani, dalle 15 alle 18, e chiunque può partecipare lasciando un’offerta. Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato all’associazione CiaoLapo, che si occupa del sostegno psicologico e psicosociale delle donne, delle coppie e famiglie con esperienze di lutto perinatale. Per info e iscrizioni chiamare la Misericordia di Torre del Lago al numero 0584-351110.