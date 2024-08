Ospedale Versilia, primario lascia e va in Lombardia. “II reparto non subirà rallentamenti”

Viareggio, 6 agosto 2024 – “Non ci saranno rallentamenti. Il reparto di medicina dell’ospedale Versilia continuerà a fornire lo stesso tipo di servizio”. Così in una nota l’Asl Toscana Nord Ovest dopo la notizia che il dottor Nicola Mumoli, primario della Medicina dell’ospedale Versilia e insediatosi a gennaio, lascia la struttura dopo aver vinto un concorso all’ospedale di Busto Arsizio. Il trasferimento è attivo dallo scorso 1 agosto.

“L’Azienda – si legge nella nota – porge al dottor Mumoli i migliori auguri di buon lavoro, ringraziandolo per l’impegno profuso nel suo pur breve servizio prestato presso il reparto di medicina del Versilia e, allo stesso tempo, vuol rassicurare la cittadinanza: l'andamento e l’organizzazione della medicina generale e dell'area medica non è in discussione”.

L'esterno dell'ospedale Versilia. L'Asl specifica che il reparto di Medicina non subirà rallentamenti

“Da sempre – prosegue la direzione aziendale - in ogni fase, anche la più complicata, compreso il difficilissimo periodo pandemico, il personale medico ed infermieristico del reparto ha garantito all'utenza versiliese e non solo, un servizio clinico assistenziale ineccepibile, cui va riconosciuto ancor più valore proprio perché assicurato con costanza anche nei momenti di maggior difficoltà”.

“Il personale sanitario della medicina generale, in parte rinnovato da un fisiologico turn over e potenziato con l’ingresso di nuovi medici proprio a gennaio scorso, ha saputo sempre fare squadra e dare continuità all’attività del reparto che non risentirà di alcuna flessione o incertezza prestazionale, ma anzi confermerà come ha sempre fatto il suo livello professionale”.

Al Versilia, di recente, hanno preso servizio vari direttori di struttura: la dottoressa Valentina Pinelli per la pneumologia, Massimiliano Migliori per la nefrologia, Iacopo Massei per la psichiatria. A dirigere i reparti momentaneamente privi di direttore vi sono i medici facenti funzioni. E’ intanto stata bandita la selezione per individuare il facente funzioni per la medicina interna in sostituzione di Mumoli.