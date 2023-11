Prima rete in Serie A. Firmata Jacopo Fazzini

Se la ricorderà per sempre la data di domenica 26 novembre 2023 il giovane e promettente calciatore viareggino Jacopo Fazzini. Allo stadio “Castellani“ di Empoli infatti ha segnato il suo primo gol in Serie A. Una rete però che purtroppo non è servita alla sua squadra per fare punti nella 13ª giornata del massiamo campionato nazionale di calcio. Il suo Empoli infatti ha perso 4-3 contro il Sassuolo in una partita “pazza“, piena di gol ed emozioni. Jacopo Fazzini alla mezz’ora del primo tempo aveva siglato il momentaneo 2-2 con una bellissima azione insistita, rendendosi protagonista di un inserimento dei suoi concludendo dalla distanza e spiazzando il portiere avversario Consigli. La rete del classe 2003 viareggino ha fatto felice una città intera, che fa il tifo per lui e ne segue le gesta. Suo fratello maggiore (di due anni più grande) Tommaso gioca invece nella prima squadra cittadina e ieri col Viareggio capolista in Promozione ha pareggiato 0-0 a Lamporecchio. Il 20enne Jacopo vanta già ben 32 presenze in Serie A e nell’Empoli (che lo prese ormai diversi anni fa dal Capezzano Pianore) vuole continuare a farsi strada, pure in chiave azzurra.