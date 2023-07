’Prima la musica’ Arrivano i solisti di fama mondiale

Dieci concerti spalmati dal 21 al 30 luglio con una data ad ingresso libero in piazza Duomo, oltre 25 solisti e orchestre di fama mondiale e tre location quali la piazza, il Sant’Agostino e la novità del Musa. Il festival “Pietrasanta in concerto“, che da semplice scommessa è diventato un evento ormai maggiorenne essendo giunto alla 17a edizione, anche quest’anno avrà un biglietto da visita di tutto rispetto. Con un motto speciale e pieno di emozioni, “Prima la musica“, come diceva sempre Simone Guttman, pianista belga di origine russa scomparsa due mesi fa a 99 anni e madre del violinista Michael Guttman, ideatore e direttore del festival capace di trasformare Pietrasanta in una vera e propria capitale della musica. Sul palco (inizio sempre alle 21,15) sono attesi musicisti di fama internazionale tra cui Vadim Repin, Frank Braley, David Geringas, Jing Zhao, Anna Agafia Egholm, Lise Berthaud, Matan Porat, Claudio Bohòrquez, Roberto Prosseda, il trio Maisky, Zee Zee (molto di loro si esibiranno in più serate) e tanti altri altri, con il gran finale affidato ad Andrea Griminelli, miglior flautista al mondo. Ad accompagnare i solisti ci saranno ensemble orchestrali come la Queen Elisabeth Music Chapel e la Brussels Chamber Orchestra oltre al Quartetto di Cremona.

Si parte il 21 luglio con “Grande apertura con le stelle!“ alla presenza del celebre violinista siberiano Vadim Repin, Denis Kozhukhin (piano) e il Quartetto di Cremona. Prologo il 20 luglio al Sant’Agostino (alle 21,30) con un omaggio al musicista pietrasantino Cesare Galeotti, a cui è intitolato il teatro comunale. Prezzi da 20 a 60 euro: www.pietrasantainconcerto.com

Daniele Masseglia