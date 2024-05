Prima della messa. Fanno sesso in chiesa. Denunciati due trentenni

I fedeli, come ogni sabato pomeriggio, si preparavano alla messa. Raccolti in preghiera sono stati distratti da strani rumori che provenivano da un confessionale. Incuranti del luogo sacro e della presenza di altre persone – per lo più anziane – due giovani italiani di circa 30 anni stavano facendo impunemente sesso. In mano tenevano delle bottiglie di birra e, sia pure, scoperti, non davano l’idea di volersi fermare. Forse perché erano sballati o forse per il desiderio di trasgressione estrema, fatto sta che non si sono tirati indietro nel profanare un luogo sacro.

È successo sabato pomeriggio nella chiesa di Sant’Andrea in pieno centro a Viareggio, dove la normale routine delle funzioni religiosa è stata interrotta dall’indesiderata esibizione dei due. Un ragazzo e una ragazza che sono poi stati identificati dagli agenti del commissariato di polizia, arrivati su posto dopo che il parroco – avvertito dai fedeli di quanto stava accadendo, si è rivolto a loro. "Io li perdono ci mancherebbe – ha detto il parroco – ma li avrei anche presi a bastonate in testa per allontanarli dalla Casa del Signore oltraggiata in quella maniera".

Intanto i due giovani sono stati identificati dalla polizia e si beccheranno una denuncia per atti osceni in luogo pubblico.

red. viar.