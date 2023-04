Prevenzione in mare Giornata con i bambini

Torna sulla spiaggia di Lido di Camaiore la giornata ludico-formativa dedicata ai bambini delle scuole elementari "Papà di salvo io". L’Associazione Balneari, con il contributo dell’amministrazione comunale, ha deciso di confermare quello che ormai è un appuntamento molto atteso e che dà il via alla stagione balneare.

Giovedì, dunque, per l’ottavo anno di fila, spazio a "Papà ti salvo io", grazie all’aiuto di Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, Società Nazionale Salvamento, scuola Max unità cinofila salvamento nautico di Marina di Massa, Misericordia di Lido di Camaiore e Arpat. Ma come sempre, i grandi protagonisti saranno gli alunni delle elementari dell’istituto Gaber.

Per un giorno, la spiaggia al pontile si trasformerà in una vera e propria scuola di vita per insegnare ai bambini e alle loro famiglie l’importanza della prevenzione e della sicurezza in spiaggia e del rispetto dell’ambiente e del territorio.

"Siamo soddisfatti – commenta il presidente dell’Associazione Balneari Marco Daddio –; crediamo molto nella manifestazione, una giornata educativa ma anche divertente dove i bambini saranno coinvolti in giochi e attività che riguardano la sicurezza in mare e la prevenzione e potranno assistere a dimostrazioni di interventi in acqua e in terra. Lido di Camaiore significa ’famiglia’ e non c’è modo migliore di questa iniziativa di rendere i bambini protagonisti dell’inizio dell’estate". Al termine dell’iniziativa, il panificio La Spiga (a cui va il ringraziamento degli organizzatori) offrirà la merenda a tutti i bambini, mentre le bevande saranno fornite dalla Versilia Food Service.

RedViar