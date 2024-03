Prevenzione delle infezioni ospedaliere. Iniziative dedicate a 20 mila operatori

La Toscana, utilizzando i fondi del Pnrr, ha ideato dei corsi contro le infezioni che si possono contrarre in ospedale e per il miglioramento continuo della qualità e della sicurezza delle cure erogate ai pazienti. L’attuazione della misura è stata affidata dalla Regione ad Estar, ente tecnico di supporto, e al Formas, laboratorio regionale per la formazione sanitaria istituito nel 2006 e i primi corsi sono partiti a febbraio e proseguiranno per i prossimi due anni. L’obiettivo è arrivare a formare 20mila operatori sanitari e socio sanitari che lavorano negli ospedali del sistema sanitario regionale nell’ambito della prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza: uno dei problemi principali della sicurezza ospedaliera già noto prima del Covid, ma poi sempre più preso in considerazione per l’esperienza della pandemia. "È un lavoro di squadra, portato a termine rispettando ampiamente le scadenze imposte dall’Unione europea", commenta l’assessore alla salute, Simone Bezzini.