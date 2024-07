"Questa riqualificazione sarà un biglietto da visita per tutta la Versilia". Tra una picconata e una martellata, il presidente della Regione Eugenio Giani ha trovato spazio per commentare l’avvio delle operazioni di demolizione. "Questa costa è la nostra vetrina nel mondo – ha detto – e avere una struttura funzionale, attiva e bella è incomparabile rispetto allo stato di degrado in cui era caduto l’immobile. Abbiamo investito risorse importanti perché volevamo colmare un gap rispetto alla presenza di strutture pubbliche che in questo contenitore possono trovare spazio: penso ad esempio al centro per l’impiego. Noi, con Arti, gestiamo 53 centri che sono un punto di riferimento, e qua a Lido metteremo la sede più importante dell’intera costa. Poi penso a Toscana Promozione, e quindi a sportelli e uffici a servizio di tutta la Versilia. E infine a strutture sanitarie".