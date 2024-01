Presepe in famiglia: la cerimonia in Comune

Sono Valdicastello, Marina e Strettoia le zone con più “candidati” alla 17ma edizione del “Presepe di famiglia”, il concorso in modalità smart organizzato dal Comune per eleggere le più belle riproduzioni della Natività create dai cittadini. (in foto uno dei presepi dello scorso anno) Realizzati in pasta modellabile, foglie di mais e materiali di riciclo, dentro un’anfora o riproducendo scenari di vita agreste, i lavori passeranno ora al vaglio della commissione giudicante per individuare i migliori di ciascuna categoria in gara: piccole, medie e grandi dimensioni.

La proclamazione dei vincitori e le premiazioni sono già fissate per sabato 13 gennaio alle 11 in Municipio, nella sala del consiglio comunale.