Prende forma il cammino della Memoria

La tabellina di marcia è pronta: mostra in centro città tra fine giugno e inizio luglio, e installazione delle opere entro il 12 agosto tra Pietrasanta e Sant’Anna di Stazzema per l’anniversario dell’eccidio nazifascista del ’44. Prende forma il progetto "Un cammino per la memoria", nato dalla collaborazione tra Croce Verde e Don Lazzeri-Stagi, dopo che nei mesi scorsi erano stati selezionati gli otto bozzetti migliori tra quelli realizzati dagli studenti del corso di arti figurative. Diventeranno bassorilievi da fondere in bronzo e incastonare su appositi piedistalli segnando le "stazioni" lungo il percorso che dalla sede della Croce Verde, in via Capriglia, attraverserà Valdicastello per arrivare a Sant’Anna. Un cammino di morte e barbarie da trasformare in simbolo di pace.

Giorni fa a seguire i lavori in corso allo Stagi (nella foto) si sono presentati l’assessore alle frazioni Ermanno Sorbo, il presidente della Croce Verde Gabriele Dalle Luche, il professor Carlo Carli e il presidente dell’associazione "Martiri di Sant’Anna" Umberto Mancini, accompagnati dal dirigente scolastico Giovanni Fiorillo e dai docenti Roberto Giansanti e Claudio Tomei. "Tutti i disegni, circa 40 – ricorda Sorbo – erano stati esposti a gennaio nella sala del San Leone. Appena i bassorilievi saranno pronti, il Comune metterà a disposizione uno spazio di pregio, forse la ‘passeggiata di Ciulla’ in piazza Statuto, per mostrarli a tutta la comunità". Dalle Luche ha ribadito che l’iniziativa, inserita nel calendario per i 160 anni della Croce Verde, punta a sviluppare un percorso di tutela e conoscenza della memoria che dedicheremo a Enrico Pieri, nostro compianto socio onorario e a lungo presidente dell’associazione ’Martiri di Sant’Anna’, oltre a consolidare un rapporto già forte con il Don Lazzeri-Stagi".