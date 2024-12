Premio Stefano Simioli. In memoria di Giannelli

VIAREGGIO

"Era una persona che in prima linea combatteva l’uguaglianza delle persone. Andava vicino alle persone sfrattate, combatteva per i diritti abitativi e sociali delle persone. Per questo la Croce Verde si sente di donare questo premio con affetto, e un ricordo che sarà indimenticabile". Con questa motivazione, Carla Vivoli, presidente della Croce Verde, ha consegnato, alla presenza di Gianni Muzio e Claudia Galli, a Roberta De Palma e Nicoletta, compagna e sorella di Mario Giannelli, la statuetta, realizzata dai fratelli Cinquini, della 37^ edizione del “Premio Stefano Simioli“, assegnata alla memoria di Mario, prematuramente scomparso e sempre impegnato, nella sua vita, ad aiutare gli altri e a tentare di garantire loro diritti fondamentali

Un evento, quello della coinsegna del premio intitolato a Simioli, che si è tenuto al termine dell’iniziativa, organizzata all’interno della Sala Barsanti della Croce Verde e in collaborazione con Radio Sankara, sezione soci Versilia Unicoop Tirreno e associazione culturale Libroteca Circolante. E a cui hanno partecipato, con i loro contributi, Francesco Felice, Pier Nello Martelli e Naila Ricci di Unicoop, Daniela Rombi per “Un mondo che vorrei“, Erika Pucci e Silvia Menchini di Radio Sankara, Ersilia Raffaelli e Lara Turrini della “Casa delle Donne“, Alessandro Bonuccelli, Matteo Masoni in rappresentanza del centro sportivo della Croce Verde, Gianni Muzio e Nico e Aurora, i piccoli cantanti vincitori dell’Incanto dei rioni 2024.