Premio Sport con Capello e altri big

Il premio Viareggio Sport taglia il traguardo: stasera dalle 19 in poi al Grand Hotel Principe di Piemonte – che con la Banca della Versilia, Lunigiana e Garfagnana e la gestione organizzativa dell’ingegner Andrea Biagiotti, ‘produce’ l’evento – andrè infatti in onda la cerimonia conclusiva che potrebbe anche avere un graditissima sorpresa.... Anche per il 2024, la scelta degli organizzatori ha puntato su personaggi di spessore nazionale e internazionale, atleti e tecnici che hanno scritto pagine di grande sport, orgoglio e vanto nazionale. A cominciare dall’allenatore Fabio Capello, totem del calcio azzurro per un gol storico contro gli ‘albionici’ 50 anni fa nel vecchio stadio di Wembley; o come il campione europeo di lancio del peso, Alessandro Fabbri; o il neo-campione del mondo juniores di ciclismo, Lorenzo Mark Finn; l’arbitro internazionale Fabio Maresca; il Bologna che ha centrato la qualificazione alla nuova Champions League; il campione paralimpico di scherma, Matteo Betti; il ct del ciclismo, Dino Salvoldi e il giornalista Leo Turrini, una delle penne più brillanti della stampa internazionale.