Premio Romano Cosci. Aperto il bando per allievi

E’ aperto il bando della seconda edizione del premio Romano Cosci, istituito dal Comune e riservato agli studenti del liceo artistico “Stagio Stagi” di Pietrasanta che sceglieranno di proseguire la loro formazione nel campo delle arti figurative. Lo scopo è, nel ricordo del Maestro, quello di incentivare i giovani all’approfondimento e al proseguimento del proprio percorso di istruzione in campo artistico e creativo, così da favorire anche la crescita culturale complessiva

della comunità. Fino alle 13 del prossimo 16 ottobre, infatti, potranno presentare domanda i diplomati del liceo cittadino nell’anno scolastico 2023-2024 che si iscriveranno, per il 2024-2025, all’Accademia di Belle Arti di Carrara scegliendo il percorso di studio in scultura o pittura. Al vincitore sarà attribuita una somma di 2 mila euro come borsa di studio per la frequenza del primo anno accademico presso l’ateneo carrarino; per confermarne l’erogazione anche nei due successivi, lo studente dovrà presentare apposita documentazione che attesti il buon andamento del suo percorso di studi secondo i criteri fissati nel bando. L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito del Comune e la premiazione, con cerimonia pubblica, si terrà a dicembre in municipio.