Premio Michelangelo. Coinvolte tutte le scuole

Sarà la prima volta per il comune di Stazzema ma anche per tutte le scuole italiane, coinvolte con un’iniziativa concepita per loro. È questo il biglietto da visita dell’ottava edizione del premio internazionale “Michelangelo Buonarroti“, manifestazione promossa dall’associazione culturale “Arte per amore“ per celebrare le eccellenze nel campo delle arti e delle lettere. L’evento è stato presentato ieri al Palazzo della cultura di Cardoso e sarà rivolto ad artisti, scrittori, poeti, fotografi e creativi di ogni provenienza. L’obiettivo è valorizzare le opere che meglio esprimono la bellezza, l’innovazione e l’universalità dei linguaggi artistici e letterari, insieme al desiderio di far conoscere la varietà e la magia del territorio versiliese, valorizzando le sue bellezze naturali e le cave di marmo, simbolo e cuore dell’arte scultorea che tanto ha ispirato Michelangelo.

Durante la manifestazione verranno assegnati riconoscimenti speciali in diverse categorie, tra cui pittura, scultura, fotografia, poesia, narrativa e racconti, con le opere che potranno essere inviate entro il 31 dicembre. A valutarle sarà una giuria composta da grandi nomi, come hanno assicurato il Maestro Simone Domeniconi e la fondatrice e presidente del premio Barbara Benedetti. È prevista inoltre una mostra di pittura e scultura al Palazzo della cultura e una mostra fotografica alla Casa di compagnia di Stazzema, con le esposizioni aperte al pubblico dal 21 febbrai al 23 marzo 2025. Questa edizione, infine, vedrà l’ampliamento del progetto scuola “Sulle orme di Michelangelo”, che diventa accessibile in forma gratuita per tutte le scuole italiane, incluse le materne. Ulteriori info sul sito www.premiomichelangelobuonarroti.org