Premio Letterario. Stand al Salone del Libro

Comune e Fondazione Pomara Scibetta ancora una volta insieme al Salone del Libro di Torino per promuovere il Premio Letterario Massarosa, che anche quest’anno sarà tra i protagonisti del più importante appuntamento dell’editoria italiana. Da domani al 19 maggio il Plm avrà un proprio stand dove per cinque giorni sarà promossa l’edizione 2025 e dove potrà ospitare autori, giornalisti, esperti e appassionati. Come da tradizione, durante la trasferta di Torino lo staff del Premio incontrerà il mondo dell’editoria e della scrittura continuando a costruire una rete di rapporti e sinergie che cresce ogni anno insieme all’apprezzamento per il premio, la sua formula e la sua qualità.

Ma allo stand del Plm torneranno anche i momenti dedicati agli scrittori in gara, con un ricco calendario che ha l’obiettivo di dare spazio e visibilità a tutti i partecipanti indipendentemente da quella che sarà la cinquina dei finalisti. "Il Salone del Libro è un appuntamento ormai fisso e a cui teniamo molto – commenta l’assessore alla cultura Adolfo Del Soldato –; un’occasione per far parlare del Premio anche fuori dai confini della Toscana". Di promozione parla anche la sindaca Simona Barsotti: "La presenza del nostro Plm al Salone sarà anche l’occasione per promuovere Massarosa e i suoi eventi culturali in un contesto prestigioso", le sue parole.

"La Fondazione Pomara Scibetta – dichiara il presidente Giuseppe Scibetta – vede da sempre nel salone di Torino uno dei principali strumenti di promozione del Plm. Anche quest’anno lo stand sarà un vero e proprio salotto della cultura in cui conoscere gli autori e creare momenti di condivisione".