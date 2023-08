Premio Letterario Si svelano i finalisti

Ci siamo. Sper essere svelata la cinquina finalista del Premio Letterario Massarosa. L’appuntamento è per domani alle 18 al Podere Lovolio a Quiesa. Saranno svelati, uno a uno, titoli e autori protagonisti della finale che andrà in scena a novembre. Cinque finalisti selezionati dalla giuria tecnica su 80 opere in concorso per questa edizione da record, che ha visto una crescita ulteriore del premio in quantità e qualità. Tra gli autori in lizza ci sono scrittori già premiati in altri importanti premi come il Calvino, lo Strega e il Campiello, autori tradotti in decine di paesi, affermati giornalisti e sceneggiatori tv di serie cult. E domani scopriremo chi tra tutti questi ha conquistato uno dei cinque posti per la finale. A quel punto sarà la giuria popolare che decreterà il vincitore assoluto.

"La proclamazione della cinquina è un momento emozionante – commenta il consigliere delegato alla cultura Adolfo Del Soldato –; il livello è altissimo e la grande trasparenza e libertà di giudizio della giuria tecnica, che ringrazio, contraddistingue da sempre il Plm, per questo sono sicuro che sarà ancora una volta una grande selezione di opere ed autori".

"Il Plm ormai è un evento che durante tutto l’anno arricchisce il nostro territorio di appuntamenti ed occasioni di crescita culturale – aggiunge la sindaca Simona Barsotti – Massarosa è sempre più “Città che legge” e su questa strada lavoreremo per crescere ancora".

Soddisfazione anche da Giuseppe Scibetta dell’omonima fondazione: "Il Plm cresce, lo dicono i numeri ma anche la qualità delle opere e degli autori – le sue parole –; siamo lieti di ospitare l’evento della cinquina nella cornice del Podere Lovolio, luogo d’arte e di cultura e sempre più luogo della comunità".