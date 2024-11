Premio Letterario Scuola. Cerimonia di consegna per la decima edizione

Una mattinata di letteratura e futuro nell’Auditorium della Scuola Secondaria di I grado “M. Pellegrini” di Massarosa che ha ospitato la cerimonia di premiazione della X edizione del PLM Scuola, dedicata, dalla dirigente scolastica Consoli, a Katia Palagi, parte del personale amministrativa del Margherita Hack.

Il Premio, che coinvolge alunne e alunni dalla quarta primaria alla terza secondaria di I grado del territorio massarosese, ha visto, da quest’anno in gara, anche opere per lo “Stile libero”, con lavori scritti con linguaggi alternativi.

Alunne e alunni hanno scritto i loro racconti, costruiti, attraverso un esercizio di scrittura creativa, intorno ai cinque titoli dei romanzi finalisti del PLM maggiore 2023 e valutati da una giuria tecnica composta da 6 docenti e da una seconda per arrivare poi al vincitore assoluto.

Ad aggiudicarsi il I livello Paola Natali con “I doni della natura”, Lorenzo Puccini con il suo “Il disegnatore sulle nuvole” si è aggiudicato il II livello e prima classificata per il terzo livello Anna Dini con “Un compleanno sotto la guerra”. Due invece sono i vincitori del nuovo Premio Stile Libero, ex aequo “io e le lucciole” di Matteo Maffei e “Neve” di Elia Conti. Alla premiazione presenti oltre agli assessori alla cultura Adolfo Del Soldato e alla Scuola Mario Navari anche la presidente della commissione cultura Silvia Barsotti, il giurato tecnico del PLM Giuseppe Paoli ed il presidente del Comitato Organizzatore e del PLM Scuola Stefano Santini. "Il PLM Scuola è un fiore all’occhiello del nostro Comune - commenta la sindaca Simona Barsotti - sapere che tante giovani donne e tanti giovani uomini così appassionati si dedicano alla scrittura ci fa ben sperare per il futuro del nostro Premio e della nostra comunità".

E magistrali sono stati infatti anche gli interventi musicali dei ragazzi con gli insegnanti di musica ad accompgnare le letture affidate alla bellissima voce dell’attrice Patrizia Lazzerini.

"È stata una mattinata piena di emozione – commenta l’assessore alla scuola Mario Navari - ringraziamo insegnati e dirigenti scolastici per l’impegno e la condivisione di un premio che mette al centro la scuola e il suo valore". "Il PLM scuola – ha aggiunto l’assessore alla cultura Adolfo Del Soldato – è una realtà che abbiamo fortemente voluto, a cui teniamo particolarmente e che accresce a tutti gli effetti il Premio Letterario Massarosa, e siamo contenti che le scuole partecipino con entusiasmo".

"Come Fondazione Pomara Scibetta – conclude infine il presidente Giuseppe Scibetta - non possiamo che essere onorati di sostenere il PLM e il PLM scuola. La nostra fondazione si basa sull’arte, la bellezza e la cultura, e all’auditorium della scuola di Massarosa abbiamo avuto tutti e tre questi elementi".