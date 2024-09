Premio Letterario. Ecco i giurati popolari

È stata scelta per sorteggio la giuria popolare – 50 elementi – che decreterà il vincitore del Premio Letterario Massarosa 2024. "Dispiace che qualcuno rimanga fuori ma il numero alto di domande dimostra che c’è un grande seguito – commenta il delegato alla cultura Adolfo Del Soldato –; un bel fermento culturale, una Massarosa che legge di cui siamo molto orgogliosi". Parla di un "Plm che cresce" la sindaca SImona Barsotti: "La giuria popolare – aggiunge – è un valore aggiunto del Premio in cui crediamo molto". Mentre il presidente Giuseppe Scibetta dell’omonima fondazione ’carica’ i giurati: "Adesso tocca ai lettori mettersi a lavoro per scegliere il loro preferito nella serata finale – commenta –; auguriamo quindi a loro buona lettura".

Ecco l’elenco dei nominativi: Bacci Lorenzo, Bartelloni Maria Paola, Bechelli Mirco, Bellotti Fabrizio, Belmonti Carolina, Benassi Sara, Bergamini Valentina, Berta Patrizia, Berti Silvia, Bianchi Francesco, Calabrò Giovanna, Calissi Enio, Caltagirone Giuseppina, Checchi Cinzia, Chiantelli Americo, Colonna Annamaria, Coluccini Matilde, D’Alessandro Martina, Diaco Giorgio, Dolfi Alessandra, Domenici Alessandro, Duccini Laila, Fenudi Alessandra, Fiume Anna, Frati Eleonora, Gabrielli Linda, Galli Giorgio, Gemelli Stefania, Giannotti Manrica, La Sala Valentina, Lombardi Francesca, Magrofuoco Piera, Marchi Fabrizio, Martelli Marzia, Martinelli Giuseppina, Mazzini Paolo, Mei Luciana, Menchini Leonardo, Morelli Cinzia, Moretti Frediano, Nani Gloria, Nannini Irene, Passaglia Irene, Perla Mauro, Pierini Pierluigi, Pierucci Giuseppina, Sacchetti Chiara, Salomone Raffaella, Santini Manuel, Simoni Umberto.