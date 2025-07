"Don Lazzeri-Stagi". In arrivo tanti fondi. Drone per i rilievi

Quasi 300mila euro di finanziamenti per migliorare la propria offerta. Con la novità assoluta dell’acquisto di un drone da destinare all’indirizzo agrario in modo da consentire rilievi e misurazione ancor più precise. Il "Don Lazzeri-Stagi" continua a fare passi da gigante, ben dimostrati dai due finanziamenti ottenuti e un terzo considerato ormai cosa fatta. Quello più ambizioso, già finanziato per 119mila euro, riguarda l’acquisto di droni. "Ci siamo piazzati tra i primi posti in Toscana – spiega il dirigente scolastico Giovanni Fiorillo – per un progetto di formazione rivolto agli indirizzi agrario e geometri. Parliamo di nuovi sistemi per effettuare foto e rilievi aerei. Questo qualifica ulteriormente i nostri percorsi formativi anche in vista delle nuove iscrizioni per il 2026-2027 per i nuovi percorsi quadriennali agrario, agroalimentare e agroindustria. Infatti dal prossimo anno nel nostro istituto sarà disponibile, come nuovo indirizzo, il corso sperimentale quadriennaleagraria agroalimentare agroindustria, con possibilità di specializzazione biennale post-diploma all’istituto "Eccellenza agroalimentare toscana. Si tratta di un corso di quattro anni al termine dei quali gli studenti, ottenuto il diploma, potranno seguire un ulteriore biennio formativo di specializzazione conseguendo il diploma di tecnico superiore. Al termine dei quattro anni, una volta diplomati, sarà sempre possibile iscriversi all’università o entrare direttamente nel mondo del lavoro".

Il secondo finanziamento già ottenuto, da 45mila euro, riguarda "Piano estate e percorsi sull’orientamento", pacchetto di attivita estive, tra cui vela e teatro, d aproseguire anche in inverno. "Infine abbiamo chiesto un finanziamento da 200mila euro, che dovrebbe esserci assegnato senza problemi – conclude Fiorillo – per due progetti: i laboratori innovativi per l’agrario, con tanto di produzione di oli, e per i geomerri una strumentazione per i rilievi che andranno a integrarsi ai droni e laboratori per fare i rendering".

Daniele Masseglia