Premio Giannini. Ecco tutti i nomi dei vincitori

Domani alle 16,30 alle Scuderie Granducali la premiazione degli alunni vincitori della XIX edizione del Premio letterario “Sirio Giannini” promosso dal Circolo Giannini con la collaborazione del Comune e del Rotary Club Viareggio Versilia, a cui hanno partecipato oltre 200 studenti di medie inferiori, biennio e triennio delle superiori. Per le medie 1° Vittorio Costa classe (3A Guidi Forte dei Marmi), 2° Zoe Capovani (1A Barsanti Pietrasanta), 3° Agata Binelli (1A Barsanti Pietrasanta). Segnalati a pari merito Cosimo Bandoni (1A Barsanti Pietrasanta), Rachele De Souza Rosa (3D Motto Viareggio), Elena Galanti (3A Rosi di Lido), Maria Sofia Poletti (2A Puccini Piano di Conca). Per il biennio superiore: 1° Emily Pardini (2I Liceo Barsanti e Matteucci Viareggio), 2° Allegra Caccia (2A Liceo Barsanti e Matteucci Viareggio), 3° Ilaria Giusti (2AC Liceo Carducci Viareggio). Segnalati Alessandra Berardinetti (2^ BL Liceo Carducci Viareggio), Giorgia Vanni (2BL Carducci Viareggio). Per il triennio: 1° Chiara Speronello (5DL Liceo Carducci Viareggio), 2° Domenico Fenili (5B Liceo Barsanti e Matteucci Viareggio), 3° Livia Santanchè (5A Liceo Michelangelo di Forte). Segnalati Camilla Bertellotti (5A Liceo Michelangelo di Forte), Marta Cecchini (5B Liceo Barsanti e Matteucci Viareggio), Daniele Fusco (4H Liceo Barsanti e Matteucci), Ginevra Mattugini (3BL Liceo Carducci), Viola Palagi (5DL Liceo Carducci). Alunni con menzione: Luca Di Marco (5B Liceo Michelangelo di Forte), Amelia Focacci Parolin (4BL Liceo Carducci Viareggio), Arianna Giuliani (3BC Liceo Carducci), Eva Ketty Mancini (3A Liceo Michelangelo), Beatrice Mori (4C Liceo Barsanti e Matteucci), Sara Nannini (4B Liceo Michelangelo), Francesco Rossi (5A I.I.S. Chini-Michelangelo di Forte), Pietro Venturini (5B Liceo Barsanti e Matteucci)