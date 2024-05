Premio di pittura. In memoria di Monica Servi

Sarà la prima edizione del premio di pittura che la famiglia e gli amici hanno organizzato in tempi velocissimi per ricordare Monica Servi (foto), insegnante viareggina scomparsa a soli 50 anni, a fine marzo. La sua scomparsa ha lasciato nel dolore il marito Guido, i tre figli Sofia, Francesco e Lorenzo, i genitori Grazia e Renato, i familiari, gli amici e le persone che la hanno conosciuta. Era una persona solare e sorridente con grande estro artistico. Aveva fequentato il liceo artistico e l’Accademia delle Belle Arti e aveva riversato il suo talento nella professione di insegnante.

"Nel giorno in cui Monica avrebbe compiuto 51 anni – ricorda il marito, Filippo Guidi – si è riunita la giuria del primo premio di pittura per i giovani artisti nato in queste settimane per ricordarla. La premiazione dei giovani artisti avverrà oggi a mezzogiorno nell’aula di pittura del liceo ‘Stagio Stagi’ della Piccola Atene. Nelle prossime settimane nascerà un’associazione culturale insieme a tutte le persone che hanno conosciuto Monica e aperta a tutti coloro che amano l’ arte e la cultura. La associazione sarà finalizzata a promuovere l’arte fra le nuove generazioni. Grazie alle donazioni acquisite, riusciremo nei prossimi anni a costruire un premio di pittura che avrà n un regolamento specifico. Premio che ci auguriamo possa diventare un appuntamento annuale importante per il nostro territorio".

