Premio alla stilista Anna Molinari per il suo amore verso il paese

Mercoledì alle 18 nel Giardino dei Lecci di Villa Bertelli, si terrà la consegna del Premio “Amici del Forte”, patrocinato dal Comune, nato lo scorso anno come un riconoscimento amicale ai personaggi illustri del mondo dello spettacolo, della moda, della scienza, della politica, dello sport, che hanno eletto il Forte a loro seconda casa, rispettando, amando e arricchendo con il loro apporto, la comunità. In questa seconda edizione il comitato “Amici del Forte“ Anna Molinari, stilista e fondatrice del marchio Blumarine, che dal nostro territorio ha tratto ispirazione per le sue creazioni. Conosciuta anche come la “Signora delle rose”, appellativo che le deriva dal delizioso giardino della sua residenza, in cui coltiva le amate rose, per lei espressione dell’universo femminile, Anna Molinari si è dimostrata una grande amica della città. Il premio verrà consegnato dal sindaco Bruno Murzi in un incontro aperto al pubblico condotto da Paolo Barberi e Claudio Lari.