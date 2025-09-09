La lezione di Velasco

Doriano Rabotti
La lezione di Velasco
Viareggio
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto in moto Meteo ToscanaQuattro Hotel Elba Incidente mortaleInvestito e uccisoSalvato nel bosco
Acquista il giornale
CronacaPre-scuola e "Colibrì", riaperte le iscrizioni
9 set 2025
DANIELE MASSEGLIA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Viareggio
  3. Cronaca
  4. Pre-scuola e "Colibrì", riaperte le iscrizioni

Pre-scuola e "Colibrì", riaperte le iscrizioni

L’iniziativa torna per il quarto anno per dare un sostegno in più alle famiglie

Un sostegno in più alle famiglie che devono districarsi tra gli orari del lavoro e della scuola. Per il quarto anno torna infatti il pre-scuola alle elementari "Barsottini" all’Africa, "Pascoli" a Pietrasanta, "Forli" a Vallecchia, "Ricci" al Pollino, "Bibolotti" a Tonfano, "Mancini" alla Quadrellara e "Mutti" a Strettoia, dove gli alunni saranno accolti dalle 7,30 alle 8,25, prima dell’inizio delle lezioni. Le domande di iscrizione potranno essere fatte dalle 8 di lunedì 15 fino alle 18 del 29, esclusivamente online, e la stessa cosa riguarderà anche il centro gioco "Il Colibrì" all’Africa. "Dal 2022 – ricorda il vicesindaco e assessore alla pubblica istruzione Francesca Bresciani (nella foto) – abbiamo messo a sistema il pre-scuola per dare un aiuto concreto ai genitori che devono andare a lavoro prima dell’orario di inizio delle lezioni dei figli. Ma è anche un’occasione ulteriore di socialità per i ragazzi, che possono interagire con i loro coetanei e con gli educatori in un contesto più informale".

A un’esperienza di tempo condiviso è dedicato anche "Il Colibrì", aperto per bimbi tra 3 e 30 mesi. "Una formula che si avvicina a quella dell’asilo nido – prosegue Bresciani – ma si concentra di più sull’interazione non solo tra bambino e bambino, ma anche con tutti i componenti della famiglia: mamme, papà, nonni o zii, sempre affiancati delle nostre operatrici". Le domande, appositamente riaperte, vanno presentate tramite la piattaforma Sosi@Home (dal sito del Comune): per chi si è iscritto entro il 31 agosto i servizi partiranno da lunedì 15, quelli nuovi invece da ottobre.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata