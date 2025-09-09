Pre-scuola e "Colibrì", riaperte le iscrizioni

Un sostegno in più alle famiglie che devono districarsi tra gli orari del lavoro e della scuola. Per il quarto anno torna infatti il pre-scuola alle elementari "Barsottini" all’Africa, "Pascoli" a Pietrasanta, "Forli" a Vallecchia, "Ricci" al Pollino, "Bibolotti" a Tonfano, "Mancini" alla Quadrellara e "Mutti" a Strettoia, dove gli alunni saranno accolti dalle 7,30 alle 8,25, prima dell’inizio delle lezioni. Le domande di iscrizione potranno essere fatte dalle 8 di lunedì 15 fino alle 18 del 29, esclusivamente online, e la stessa cosa riguarderà anche il centro gioco "Il Colibrì" all’Africa. "Dal 2022 – ricorda il vicesindaco e assessore alla pubblica istruzione Francesca Bresciani (nella foto) – abbiamo messo a sistema il pre-scuola per dare un aiuto concreto ai genitori che devono andare a lavoro prima dell’orario di inizio delle lezioni dei figli. Ma è anche un’occasione ulteriore di socialità per i ragazzi, che possono interagire con i loro coetanei e con gli educatori in un contesto più informale".

A un’esperienza di tempo condiviso è dedicato anche "Il Colibrì", aperto per bimbi tra 3 e 30 mesi. "Una formula che si avvicina a quella dell’asilo nido – prosegue Bresciani – ma si concentra di più sull’interazione non solo tra bambino e bambino, ma anche con tutti i componenti della famiglia: mamme, papà, nonni o zii, sempre affiancati delle nostre operatrici". Le domande, appositamente riaperte, vanno presentate tramite la piattaforma Sosi@Home (dal sito del Comune): per chi si è iscritto entro il 31 agosto i servizi partiranno da lunedì 15, quelli nuovi invece da ottobre.