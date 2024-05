Posto per disabili in discesa. La protesta dei cittadini: "Per noi è una trappola"

Molti lettori si staranno forse chiedendo se la foto al centro dell’articolo sia stata impaginata storta per errore. Nessun errore, invece: è la strada ad essere inclinata in quel modo. Il che non sarebbe neanche così anomalo, se non fosse che proprio in quel punto è stato tracciato un posto auto riservato ai disabili. Non solo quelli che abitano in zona, ma in particolare quelli diretti all’adiacente municipio in via XXIV Maggio. I quali si dicono allibiti da una logistica che anziché favorirli, paradossalmente, li penalizza. Per questo il cartello del parcheggio, riservato a loro tranne il secondo e quarto lunedì del mese dalle 15 alle 16 per lo spazzamento della strada, suona come una beffa.

"Vorremmo rivolgere un sincero applauso ai geni che hanno realizzato questo parcheggio per disabili – ironizzano alcune persone incappate nel posteggio-trappola – visto che andrebbero messi tutti su una carrozzina per far provare loro a scendere dalla macchina. Noi l’abbiamo fatto rischiando di finire in terra. E questo riguarda sia chi ha bisogno della carrozzina, con le ruote che inevitabilmente imboccano la discesa, sia chi deve reggersi a un bastone e si trova costretto a rischiosi esercizi di equilibrismo per riuscire a restare in piedi. Possibile non ci fosse uno stallo libero in un terreno più pianeggiante?".

Daniele Masseglia