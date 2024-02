Posto in profumeria. E in negozio di sport

COMMESSO/A O APPRENDISTA

Profumeria “Profumo di mare” a Marina di Pietrasanta cerca con conoscenza base della lingua inglese e tedesca, disponibilità nel fine settimana e la sera; dalle 10 alle 12,30 e dalle 21,30 alle 23,30; dal 10/06/2024 al 30/08/2024. Cv [email protected]

COMMESSO/A

Negozio di articoli sportivi “Tennis Corner Club” a Forte dei Marmi cerca per vendita al pubblico. Richiesta esperienza nella mansione, diploma, buona conoscenza lingua inglese, gradita buona conoscenza della lingua russa, disponibilità a lavorare nei weekend. Orario: 9.30 – 13. per 4 giorni a settimana. Periodo: aprile – ottobre. Per candidarsi inviare il cv a [email protected]