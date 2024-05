Posti in Gaia. E nei Comuni

GAIA RICERCA ADDETTO ALLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

C’è tempo fino alle 12 di venerdì 7 giugno per inoltrare domanda di partecipazione per la selezione indetta dal Gestore idrico Gaia s.p.a., per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria triennale finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato o determinato di Addetto alle Risorse umane e Organizzazione. Spedizione della domanda via posta con l’indicazione sulla busta “Selezione Personale Graduatoria Addetto Risorse Umane e Organizzazione” a Gaia s.p.a., casella postale 199 – 55045 Marina di Pietrasanta; invio tramite pec all’indirizzo [email protected] indicando nell’oggetto “Selezione Personale Graduatoria Addetto Risorse Umane e Organizzazione”. Requisiti: diploma di laurea specialistica o magistrale in ambito umanistico nella gestione, organizzazione e sviluppo delle Risorse Umane: Psicologia, Sociologia, Scienze della Formazione, Scienze della Comunicazione, Lettere, Scienze Politiche, Filosofia o altre lauree in materie giuridiche . Patente di guida. L’attività si svolgerà in una delle sedi nel comune di Carrara, anche se potrà essere chiamata ad operare presso qualsiasi sede della società. info: www.gaia-spa.it

5 ISTRUTTORI COMUNE VIAREGGIO

Comune di Viareggio. Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 5 unita’ nell’area degli istruttori con profilo di istruttore amministrativo e contabile. Scadenza: 3/6/2024. www.inpa.gov.it

FUNZIONARIO TECNICO COMUNE SERAVEZZA

Comune di Seravezza. Concorso Pubblico per soli esami per la copertura di 1 posto di , a tempo pieno e indeterminato, da destinare al Settore 1 – Tecnico Operativo. Scadenza 15/06/24. www.comune.seravezza.lucca.it