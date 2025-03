Posti da Esselunga. Date di selezione

SELEZIONE PER ESSELUNGAStagionali Estivi per i supermercati Esselunga della Versilia. Le risorse saranno inserite all’interno di uno dei reparti a libero servizio (cassa, drogheria, frutta e verdura, latticini e salumi, general merchandise), oppure in uno dei reparti freschi (gastronomia, Macelleria, Panetteria, Pescheria). Trattandosi di un evento di recruiting a numero chiuso, solo i candidati più in linea con i requisiti verranno contattati per partecipare all’evento di recruiting che si terrà Mercoledì 2 Aprile a Camaiore e Giovedì 3 Aprile a Carrara. Durante il Job Day i candidati potranno sostenere un colloquio individuale con i Recruiter del Talent Acquisition Center di Esselunga.I candidati selezionati riceveranno una mail di convocazione all’evento, con i dettagli di orario e location in cui presentarsi. Requisiti: diploma di scuola secondaria di secondo grado o qualifica professionale; saranno valutati anche candidati senza esperienza. www.indeed.com

ADDETTO/A VENDITE CAPONE VIAREGGIOSi ricerca, per il nostro Atelier di Viareggio, una persona entusiasta e appassionata di orologi vintage per unirsi al nostro team. Il candidato ideale avrà passione per l’orologeria, un occhio attento per i dettagli e una naturale predisposizione al servizio clienti. Si richiede la conoscenza della lingua inglese e residenza vicino al luogo di lavoro. Possibilità di pendolarismo/trasferimento: Viareggio, Toscana: Poter raggiungere agevolmente la sede lavorativa o avere intenzione di trasferirsi prima di iniziare il lavoro (Obbligatorio). www.inded.com