Poste, chiudono gli uffici centrali Restyling per creare nuovi spazi

L’ufficio postale di piazzetta Idone da giovedì chiuderà per essere completamente ammodernato con spazi di co-working a disposizione di professionisti, imprese e giovani. E coloro che erano abituati a usufruire degli sportelli nel centro del paese dovranno dirottarsi in quello di via Donizetti a Marina di Pietrasanta. Poste Italiane è pronta a far partire l’intervento "per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza offerti a tutti i clienti". La sede è stata infatti inserita nel progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali” di Poste Italiane, che ha l’obiettivo di rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti "e sostenere la coesione economica, sociale, territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide". L’ufficio di Forte dei Marmi è uno dei 250 immobili di pregio, situati in zone centrali e attrattive, scelto da Poste Italiane per la realizzazione di nuovi spazi di co-working che l’azienda, entro la fine del 2026, è impegnata a ristrutturare.

"Tutti gli spazi – dettaglia Poste Italiane – saranno allestiti per offrire uffici e ambienti di lavoro moderni e innovativi dedicati alle imprese, ai professionisti, e start up. L’iniziativa prevede un importante piano di riqualificazione urbana, che punta alla realizzazione di una rete nazionale di spazi per il co-working e la formazione. Poste Italiane offrirà una rete di co-working diffusa, digitalizzata e di facile accesso, con un totale di oltre 5.000 postazioni di lavoro attrezzate, sale riunione, aree dedicate ad eventi e formazione". L’azienda per tutta la durata dei lavori garantirà ai cittadini di Forte dei Marmi i servizi nell’ufficio postale di Marina di Pietrasanta aperto da lunedì a venerdì dalle 8:20 alle 13:35, il sabato fino alle 12:35 e dotato di sportello automatico Postamat H24.

Francesca Navari