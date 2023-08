Pontile: festa di fine estate Musica e show pirotecnico

MARINA DI PIETRASANTA

Animazione, fuochi d’artificio e tanta musica. Il programma della festa di fine estate è pronto e si concentrerà al pontile: la sera di giovedì 7 settembre grande saluto alla stagione vacanziera proprio da Tonfano, per il compleanno del pontile che celebra i suoi primi 15 anni. A “guidare” la serata, dal palco montato in piazza XXIV Maggio, sarà un dj di RDS – Radio Dimensione Suono, emittente che, anche quest’anno, dopo lo strepitoso successo del 2022, chiuderà il suo “Summer Tour” alla Versiliana (8 e 9 settembre, con Marina di Pietrasanta unica località confermata dallo scorso anno per questa festa musicale itinerante). Poi lancerà lo spettacolo pirotecnico: ben dodici minuti di show “dal mare” con fuochi artificiali e musica sincronizzati, realizzando una performance originale e coinvolgente dal punto di vista emozionale.

Dopo i fuochi, è previsto il concerto: si esibirà (sempre dal palco in piazza) il gruppo Cubirossi, giovane band toscana che sta crescendo a suon di concorsi vinti in giro per l’Italia. Sono un power trio formato dalla frontwoman Marina Giusti e dai due fratelli Leoncini: Gianluca, chitarrista polistrumentista e Alessandro, batterista diplomato in percussioni e contrabbasso. La band si forma effettivamente nel 2016 ma muove i primi passi nel panorama musicale italiano nel 2019 grazie all’esperienza ad Emergenza Festival e a un tour di 40 date durante la stagione estiva. Proporranno il loro repertorio fatto di sound pop rock, melodico e movimentato.

"Un saluto frizzante, ancora insieme a un’emittente nazionale come Rds – commenta Francesca Bresciani – vicesindaco e assessore a eventi e manifestazioni – per un’estate che è stata piena di energia, con tanti visitatori che hanno scelto Pietrasanta e la Versilia per le loro vacanze e un palcoscenico naturale, quello rappresentato da piazza XXIV Maggio, che finalmente abbiamo potuto iniziare a utilizzare con continuità come sede per tanti eventi diversi, dal mercatino al concerto. Una strada che cercheremo di intensificare sempre di più perché, come ben racconta il nostro slogan #Pietrasanta365, a Pietrasanta vogliamo offrire sempre qualcosa da fare, a tutti".

Red.Viar.