Il Rione Pontemazzori riparte dal Palio dei Trampoli di Schieti. Torna in pista, anzi sui trampoli, il Pontemazzori partecipando alla nuova edizione del Palio dei Trampoli di Schieti, in programma nel week end in provincia di Pesaro e Urbino. Il rione gareggerà sotto la denominazione di "Forestieri", un nome scelto dagli organizzatori per permettere anche ad altre realtà provenienti da fuori regione di partecipare. L’idea iniziale era quella di presentarsi individualmente con Michael Pigliacelli, già vincitore delle edizioni 2016 e 2017, poi il dialogo con Silvio Filippini e Massimiliano Sirotti, presidente e vicepresidente del Centro Cultura Italo Mancino, che organizza l’evento, ha aperto le porte a un progetto più ambizioso: partecipare come rione autonomo. "Per noi è un grandissimo onore: in 25 edizioni del Palio, è la prima volta che un rione extra-regionale viene accolto in gara – dice Marco Batini –. Questo per noi è un riconoscimento importante, che testimonia il bel ricordo lasciato nelle precedenti partecipazioni individuali". La squadra è composta da Alessio Musetti, Federico Da Prato, Michael Pigliacelli, Maurizio Benedetti e Giovanni Foti. Faceva parte della stessa anche Diego Benassi, che purtroppo ha dovuto rinunciare per un infortunio. Il Palio dei Trampoli si articola su tre giornate di gara con la gara di staffetta in cui ogni trampolista percorre 40 metri prima di passare il cambio al compagno, per un totale di 200 metri a squadra. Sabato poi le qualificazioni individuali: i trampolisti di ciascun rione si sfidano per ottenere una classifica interna dal primo al quinto posto. Domenica infine le finali: gli atleti si affrontano in base alle posizioni ottenute il sabato, in una sfida incrociata tra i diversi rioni: dai quinti classificati fino ai primi.

Isabella Piaceri