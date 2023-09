Polveriera viale Apua. È lite sul taglio dei tigli

La questione degli alberi a rischio abbattimento sul viale Apua è ormai una polveriera. L’ipotesi avanzata dal sindaco – 300 tigli su 700 a rischio taglio – vede il Pd chiedere la convocazione di un tavolo di lavoro congiunto sullo stato di salute degli alberi. "Il viale deve essere oggetto di un protocollo speciale – scrivono i Dem – sulle future attività di abbattimento, ripiantumazione e manutenzione, anche tramite un piano pluriennale da mettere a bando. Non si può più pensare di intervenire alla bisogna e in modo incostante e non del tutto trasparente. Anche noi abbiamo a cuore sia la sicurezza delle persone sia un patrimonio storico-ambientale come il viale Apua, per questo chiediamo un cambio di passo deciso e immediato".

Intervento che arriva dopo quello di altre forze di minoranza che avevano invocato, in modo provocatorio, la chiusura preventiva del viale. "In un terreno vicino a via Leopardi – replica l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci – abbiamo appena messo 25 alberi, ma nessuno ha detto nulla. Più altre piante in alcune scuole. Non pretendiamo applausi, ma non vanno bene nemmeno gli attacchi strumentali. Sul viale Apua ribadisco invece che nessuno vuole fare tabula rasa: lo dimostra il fatto che tutte le piante abbattute sono state e verranno, anche in futuro, sostituite da giovani esemplari. Ci basiamo solo su studi tecnici e certificati dalle perizie agronomiche. Ad oggi di sicuro saranno abbattuti altri 34 tigli sul filare lato Viareggio. Poi ci saranno ulteriori studi sulle altre piante, sia lato Viareggio che lato Massa. Ricordo infine che la classificazione di rischio cambia in base allo stato fisiologico delle piante e a seconda di dove si trovano, ad esempio a ridosso di una strada trafficata".

d.m.