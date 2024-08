Polizia municipale Tre denunciati per guida in stato d’ebbrezza

Tre incidenti stradali e altrettante denunce, oltre alla patente sospesa, per guida in stato di ebbrezza. È il resoconto dell’attività svolta dalla polizia municipale nel fine settimana, con il primo episodio avvenuto alla rotatoria dei Delfini. Il conducente, A.C., 26 anni, residente a Milano e domiciliato in Versilia per motivi di lavoro, mentre procedeva in via Emilia diretto a nord ha perso il controllo andando a urtare il muretto per poi fermarsi contro il guard-rail sulla corsia di marcia opposta. Il giovane è rimasto illeso, ma durante i rilievi è stato trovato positivo all’alcool-test con un tasso nel sangue pari a 1,73 grammi per litro, oltre il triplo del consentito. La municipale lo ha quindi denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza e gli ha ritirato la patente, poi trasmessa alla prefettura per la conseguente sospensione.

Il secondo incidente è avvenuto in via Ferrucci, vicino al palazzetto dello sport, dove un’auto diretta al Cinquale si è ribaltata dopo aver urtato un’altra auto in sosta. La municipale si è poi recata all’ospedale “Versilia“, dove era stata trasportata la conducente, A. K., 30enne di origine ucraina residente a Massa, per essere sottoposta agli accertamenti. Ma la giovane ha dato in escandescenze, minacciando gli agenti e i sanitari e rifiutandosi di sottoporsi al controllo. Inevitabili la denuncia per il rifiuto dell’alcool-test e il ritiro della patente. Il terzo incidente, in apparenza un banale tamponamento tra due auto, è avvenuto sulla via Provinciale alle 8 del mattino. Gli agenti intervenuti hanno però constatato, con un certo stupore, che uno dei due conducenti, A.M. poco più che 20enne di Milano e a Forte per la villeggiatura estiva, nonostante l’ora insolita aveva un tasso alcolemico pari a 1,26 grammi per litro (oltre il doppio del consentito): anche per lui denuncia e patente sospesa in quanto neopatentato.