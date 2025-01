Polizia municipale, annata record. Effettuati oltre 10mila servizi. Le sanzioni superano quota 51mila

Oltre 10mila servizi, in media circa 30 al giorno, 2.600 articoli contraffatti sequestrati, una ventina di stabilimenti balneari multati fino a 5mila euro per feste e cene non autorizzate, più di 51mila sanzioni per violazioni al Codice della strada e molto altro. Per la Polizia municipale il 2024 ha registrato numeri da record che verranno illustrati alla cerimonia per la ricorrenza di San Sebastiano in agenda domani alle 18 alla chiesa di Sant’Ermete. "La sicurezza non è solo un diritto – spiega il sindaco Bruno Murzi – bensì una condizione imprescindibile per il benessere di ogni comunità. I numeri parlano chiaro: Forte dei Marmi è una città sicura, e questo grazie a un lavoro di squadra tra Municipale, amministrazione e forze dell’ordine. La tecnologia, vedi il nostro avanzato sistema di videosorveglianza, è stata fondamentale per rafforzare la sicurezza urbana e garantire giustizia. Questo è il risultato di una visione politica chiara e coerente che ha sempre dato priorità alla sicurezza della propria comunità". Il primo cittadino sottolinea infatti come le telecamere abbiano permesso di supportare le indagini delle forze dell’ordine e risolvere situazioni delicate come la ricostruzione di incidenti stradali, l’identificazione di responsabili di furti e scippi e la tutela della sicurezza pubblica.

Oltre ai numeri di cui parlavamo in apertura, l’anno appena trascorso lascia in archivio una lunghisisma scìa di attività e risultati. Un terzo dei servizi, ad esempio, ha riguardato la circolazione stradale (3.742 interventi), per un totale di 223 posti di controllo, la verifica di 2.056 veicoli e 215 incidenti (di cui 90 con feriti). Quanto alla videosorveglianza sono stati gestiti 143 filmati, di cui 26 per l’abbandono di rifiuti, 67 per ricostruire incidenti stradali, 14 per risalire agli autori di danneggiamenti e 54 per indagini in collaborazione con le altre forze di polizia. In merito invece alle violazioni del Codice della strada, la maggior parte ha interessato il transito nella Ztl senza autorizzazione (25.410), divieti di sosta (5.731) e passaggi col semaforo rosso (4.458). "Ringrazio tutti gli agenti – conclude il comandante Andrea D’Uva – per l’impegno quotidiano nelle attività di viabilità e controllo. Rappresentano uno straordinario presidio per la comunità e sono un punto di contatto vicino ai cittadini. Una presenza che trasmette sicurezza e attenzione".