Più sicurezza alle elementari “Forli“. Al via l’adeguamento sismico

Più sicurezza alle scuole elementari “Forli“ di Vallecchia grazie ai primi lavori di adeguamento sismico partiti in questi giorni. L’intervento, del costo di circa 280mila euro, ha infatti l’obiettivo di rendere più elastiche le pareti dell’edificio, costruito negli anni ’40. "Grazie all’inserimento di un’armatura metallica – spiega l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci – verrà aumentata la resistenza delle strutture portanti in caso di eventi sismici. Inoltre è previsto il raddoppio delle murature perimetrali interne di mensa e servizi igienici. Alle ’Forli’ abbiamo già compiuto alcuni interventi di miglioramento dell’efficienza energetica: oggi passiamo alla messa in sicurezza sismica". Al termine dell’intervento, fissato per fine agosto, verrà eseguita la pulizia completa dell’edificio che sarà, così, pronto ad accogliere gli alunni e il personale per l’inizio del nuovo anno scolastico.