Più fondi per il diritto allo studio. Dal Comune altri 20mila euro

Aumentano i fondi a sostegno delle famiglie nell’ambito del diritto allo studio per l’anno scolastico 2023-2024. Si tratta di circa 20mila euro aggiuntive che la giunta ha stanziato per il cosiddetto “Pacchetto scuola” per il quale erano state presentate 173 domande, di cui 170 accolte. L’integrazione fissata dall’amministrazione comunale consentirà pertanto a tutte le famiglie ammesse al contributo di ricevere la cifra massima stabilita dal bando per ogni singolo beneficiario, pari a 300 euro. "Le risorse regionali e provinciali destinate al nostro territorio – spiega il vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione Francesca Bresciani – sarebbero state sufficienti ad erogare alla maggior parte degli aventi diritto solo la quota minima di 130 euro. Abbiamo quindi deciso, come già più volte fatto in passato per altri contributi di natura sovracomunale, di integrare la cifra assegnata con fondi dal nostro bilancio per offrire il massimo sostegno possibile a chi si trova in condizione di maggiore fragilità".

Bresciani ricorda inoltre che il “Pacchetto scuola” è rivolto agli studenti di scuole medie e superiori purché appartenenti a famiglie con Isee non superiore a 15.748,78 euro. Lo scorso ottobre, concluso il bando, come detto erano arrivate in Comune 173 domande a fronte delle 180 pervenute per il 2022-2023 e le 145 domande per il 2021-2022. Tra gli altri sostegni previsti figurano infine gli sconti sulle rette dei nidi e le tariffe inalterate per mensa, trasporto, pre-scuola, nidi e centri estivi.