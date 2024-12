Più bus in montagna. I mezzi si fermeranno a Palagnana e Terrinca

La svolta è epocale: ci saranno più bus per la montagna. Infatti

il mezzo di linea del trasporto pubblico sbarcherà per la prima volta in piazza 12 Settembre a Terrinca, dove sta per essere introdotta una nuova fermata. Mentre nel parcheggio di Palagnana farà per la prima volta - dal 9 dicembre - capolinea il bus di Autolinee Toscane con più corse durante la giornata. Due novità che i cittadini chiedevano da anni, e che dopo un lavoro intenso e una stretta collaborazione dell’amministrazione comunale Verona con l’ufficio trasporti della Provincia e Autolinee Toscane, arrivano ad una definizione. Le modifiche agli orari e ai tragitti delle corse del trasporto pubblico fanno parte di una ridefinizione più ampia iniziata quest’estate. Con l’avvio del nuovo anno scolastico, è stato introdotto un nuovo orario didattico delle scuole medie (8,15 - 14,15) di Pontestazzemese, e contestualmente sono andate in vigore anche le modifiche cucite su misura degli orari.

"Col capo gabinetto Tiziano Baldi Galleni – spiega il presidente del consiglio Alessio Tovani, delegato al traporto pubblico – abbiamo studiato alcune modifiche sulla base delle necessità degli studenti che risiedono nei nostri borghi, anche di quelli iscritti alle scuole superiori". Il primo cambiamento ha riguardato l’autobus che scende da Arni e arriva fino a Pontestazzemese, che è stato anticipato così che possa arrivare al plesso “Martiri di Sant’Anna di Stazzema” alle 8,10. Modifiche hanno interessato anche il pullman di Club, che si occupa per la Provincia del trasporto della vallata Mulina, Stazzema, Pomezzana e Farnocchia, per permettere nei due orari pomeridiani agli studenti di arrivare a casa in tempi consoni.

Dalle prossime settimane, 7 corse dell’autobus di linea che transita sulla provinciale di Arni faranno fermata nella piazza 12 settembre a Terrinca. Anche a Palagnana il servizio di trasporto sarà migliorato: l’ufficio trasporti della Provincia e Autolinee Toscane hanno accolto le richieste avanzate dall’amministrazione comunale e dal 9 dicembre entreranno in vigore. Le tratte che interessano gli alunni sia delle superiori che degli altri ordini scolastici, mattina e pomeriggio, faranno fermata nella piazza parcheggio di Palagnana invece che fermarsi in località Bucine, dove i genitori dovevano accompagnare autonomamente i figli.

Francesca Navari