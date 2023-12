Piscina comunale. In fase conclusiva gli incontri con le società

Giovedì si concluderà il ciclo di incontri del consigliere delegato allo sport Giacomo Tarchi con le società che – all’ultimo tuffo – si sono tirate indietro dalla gestione della piscina comunale, facendone quindi slittare la prevista riapertura. Mentre sono state affidate dal Comune alcune opere di completamento per la ristrutturazione dell’impianto, Tarchi sta interpellanto le dieci società che avevano partecipato alla manifestazione di interesse per poi tirarsi indietro al momento del bando. "Conclusi gli incontri con tutte – spiega – ci troveremo per stilare il unovo piano finanziario del bando e ripubblicarlo. Abbiamo contattato il Coni di Lucca per avere nomi di professionisti che realizzano piani economici per piscine, così da avere un documento che possa soddisfare ogni esigenza. Ovviamente il bando stavolta sarà aperto ma è ancora difficile dire quando potremo riaprire la piscina".