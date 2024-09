Piscina comunale ’Frati’. Aquasport sarà il gestore per i prossimi cinque anni

Aquasport gestirà la piscina per i prossimi cinque anni. Le verifiche sulla gara per l’assegnazione si sono concluse e il verdetto ha premiato la società che, in Versilia, già si occupa della gestione dell’impianto di Seravezza.

Il contratto di gestione prevede che le tariffe siano vagliate dall’amministrazione, tutte le utenze siano a carico del concessionario che dovrà provvedere alla voltura dei contratti relativi a propria cura e spese. Al concessionario spetteranno inoltre gli introiti dell’impianto fotovoltaico, la cui gestione e manutenzione sarà a carico dello stesso gestore. Non sarà erogato alcun contributo da parte del Comune a sostegno della gestione della piscina.

Tra i punti importanti dell’affidamento, c’è il riconoscimento delle attività motorie a favore dei disabili e degli adolescenti e preadolescenti come attività sportive ricreative e sociali di primario interesse pubblico. Dovranno inoltre essere garantite, a titolo gratuito, le attività per le scuole materne, primarie e secondarie di primo grado durante la mattina con specifici progetti di conoscenza e apprendimento di base del nuoto.

"La nuova società avrà in gestione una struttura che grazie all’intervento finanziato col Pnrr in corso sarà ristrutturata e ampliata – spiega l’assessore allo sport ed ai lavori pubblici Stefano Natali –; accessibilità, inclusione sociale e sviluppo delle attività del nuoto paralimpico saranno aspetti importanti che proietteranno l’impianto a livello nazionale".

I lavori sono in corso per oltre 4 milioni di euro di investimento: un progetto importante per il miglioramento della struttura. Ed è già fissato per lunedì 30 alle 21, nell’auditorium della scuola media Pellegrini del capoluogo, un incontro, insieme al nuovo gestore, con le famiglie delle società sportive per condividere insieme il cronoprogramma ed il percorso di riapertura.

"La gestione della piscina è un passaggio cruciale – aggiunge la sindaca Simona Barsotti –; ringraziamo chi ha lavorato fino ad ora e auguriamo buon lavoro a chi subentra, pronti e aperti a una collaborazione importante nel bene della comunità e di tutti gli sportivi".

Dopo 13 anni di lavoro, dunque, termina l’avventura di Aquatica alla piscina comunale Frati. La società si è congedata con un lungo messaggio: "Ci dispiace comunicarvi che dopo 13 anni nei quali abbiamo avuto la fortuna, la gioia e l’orgoglio di gestire il vostro impianto, si conclude la nostra esperienza a Massarosa. Abbiamo partecipato, con impegno e senso di responsabilità, al bando di gara per la nuova gestione ma non ce lo siamo aggiudicato. Attendiamo di vedere gli atti di gara per capire quali siano stati i meccanismi che hanno portato a questo risultato, al momento prendiamo atto della decisione del Comune. Sono stati anni splendidi e ricchi di sodddisfazioni".

