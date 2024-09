Pioggia di multe . Ma i cartelli spiazzano

Pioggia di multe alle auto in sosta in via Ponchielli, colpevoli di parcheggiare in un’area riservata alle biciclette. Ma con un ’giallo’, come racconta una ragazza versiliese: "Poco prima di Ferragosto, lungo la strada sono iniziati dei lavori per ridipingere la segnaletica orizzontale – racconta – e hanno disegnato i nuovi stalli bianchi per la sosta delle auto". Che, almeno fino a tre settimane fa, potevano parcheggiare tranquillamente lungo via Ponchielli, scelta anche (e soprattutto) perché la sosta è gratuita.

Insomma, un lavoro di miglioramento della segnaletica, all’insegna di un maggiore decoro. Figurarsi la sorpresa quando i proprietari delle auto, al momento di andarle a riprendere, hanno trovato una sfilza di multe. "In pratica, l’area è stata destinata alla sosta delle biciclette – racconta ancora la ragazza –e in effetti hanno installato un palo che indica la nuova destinazione. Ma se allo stesso tempo vengono ridipinti gli stalli bianchi, qual è la prima cosa che salta all’occhio? Un nuovo cartello o le strisce dei parcheggi di cui abbiamo sempre usufruito?".

Fatto sta che, da quel momento, "tutti i giorni è una sfilza di multe alle auto parcheggiate. Per diversi giorni la situazione è rimasta immutata, col cartello nuovo e le strisce dipinte di fresco. Poi, poco prima della fine di agosto, hanno piazzato una rastrelliera per le bici che occupa i primi stalli. Quelli successivi, però, sono vuoti: qualcuno ha continuato a parcheggiare, e ha ripreso delle multe. Delle due, l’una: o hanno sprecato soldi per ridipingere gli stalli bianchi senza motivo, oppure è stato un ’tiro mancino’ a chi non si è accorto subito del nuovo cartello".

