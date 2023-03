Pio Campana, via al diurno Dopo anni riapre il servizio Sette i posti disponibili

Riprende lunedì il servizio diurno al Pio Istituto Campana, dopo la lunga interruzione causata dalla pandemia. A darne notizia è il dottor Daniele Spina, presidente del nuovo consiglio di amministrazione della residenza socio-sanitaria, che saluta con soddisfazione la riattivazione di questo servizio particolarmente utile per quelle famiglie che, durante la giornata, sono impegnate in attività lavorative e non possono seguire i loro cari. Il servizio diurno è attivo dalle 8 alle 18, dal lunedì al sabato, e prevede il trasporto degli ospiti a cura della Misericordia di Seravezza, il soggiorno nella struttura dove possono pranzare (nel caso di necessità anche cenare), fare il riposo pomeridiano e seguire le attività programmate, così da garantire loro preziose occasioni di svago, di stimolo e di socializzazione. Sette i posti disponibili, sei per pazienti non autosufficienti e uno per autosufficienti.

"Siamo molto felici di poter riattivare questo servizio – commenta il presidente Daniele Spina – ripristinando così una normalità che era stata stravolta dalla pandemia di Covid 19. Un brutto periodo che sembra finalmente superato, tanto da riprendere anche quelle iniziative di socializzazione che erano state cancellate e che sono così importanti per gli anziani e le persone in difficoltà". Le famiglie della Versilia che hanno all’interno del proprio nucleo persone con necessità di essere accudite e seguite ma che, durante il giorno, non possono farsi carico dell’assistenza, hanno così l’opportunità di presentare domanda al Pua, il punto unico di accesso che, per quanto riguarda il territorio comunale, è attivo alla Casa della Salute alla Croce Bianca di Querceta. "Un’ottima notizia – commenta soddisfatto il sindaco Lorenzo Alessandrini – per un servizio che va ad accrescere le offerte del Pio Campana. Ringrazio il presidente Daniele Spina e il consiglio di amministrazione per la riattivazione di questo servizio e per l’impegno che stanno dimostrando per una progressiva crescita del Pio Campana come struttura capace di dare risposte sempre nuove alle esigenze del territorio".