Pino cade sul tetto di una una scuola

Viareggio, 19 settembre 2021 – I vigili del fuoco del distaccamento di Viareggio, dalle ore 7.30, stanno intervenendo in Via F. Lenci n° 23 presso la scuola primaria "Tobino" per la rimozione di un pino di grande dimensioni caduto sul tetto della scuola. Per fortuna in quel momento la scuola era ancora chiusa e, al suo interno, non erano arrivati ancora gli insegnanti e gli alunni. E quindi nessuno è rimasto ferito.

Oltre alla squadra di Viareggio sono state inviate ulteriori squadre dal comando di Lucca con autogrù e autoscala. Sul posto è presente una pattuglia della Polizia Municipale di Viareggio.

Notizia in aggiornamento