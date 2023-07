"PIETRASANTA: Dinelli nomina il suo staff, "Torniamo uniti" - Pd Versilia: rilanciare il partito dopo sconfitta elettorale"

Ripartire con energie fresche e con l’obiettivo di rilanciare il partito dopo la batosta alle amministrative di fine maggio. Archiviata l’amarezza e le inevitabili rese dei conti interne post-sconfitta elettorale, la neo segretaria comunale del Pd Claudia Dinelli (nella foto) ha tracciato i due punti cardine del proprio mandato durante la sua prima assemblea degli iscritti. Annunciando, innanzitutto, il suo staff, che vedrà una forte presenza di giovani. La segreteria sarà composta dai segretari di circolo Sando Donadel e Nicola Coluccini (delega al tesseramento e al coordinamento), il vice segretario dei Giovani democratici Versilia Matteo Sanna (politiche del territorio, politiche giovanili e politiche del lavoro), il tesoriere Mirko Tomagnini (responsabile dell’organizzazione con delega a comunicazione, partecipazione ed eventi) e Sara Coluccini (diritti civili e diritti sociali). Saranno inoltre invitati nella segreteria Daniela Ferrieri in quanto vice segretaria di federazione e i consiglieri comunali Nicola Conti e Irene Tarabella.

"La sconfitta – ha poi detto ai presenti – ci ha deluso e per molti versi potevamo aspettarcela. Ma abbiamo lottato fino all’ultimo giorno per evitarla. Anche a livello locale il Pd ha vissuto uno stallo, se non addirittura una caduta. Bisogna quindi rendere il partito di nuovo vitale e credibile tornando a parlare con il terzo settore, le associazioni di categoria, i lavoratori, gli imprenditori e i sindacati, ed essere un punto di riferimento per il cittadino. Nei prossimi mesi porteremo avanti tante iniziative, con riunioni periodiche alla presenza anche di esperti tecnici, parlamentari e assessori regionali. Il lavoro da fare è tanto – ha concluso – ma lo faremo con entusiasmo, passione, voglia di esserci e fare squadra".